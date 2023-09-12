Orhaneli Kaymakamı Tuna göreve başladı

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna göreve başladı.

Daha önce Ağrı, Çorum ve Kars gibi illerde görevde bulunan 32 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası olan Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, "Bursa, padişahların yaşadığı kültürel bir zenginliği olan, atalarımızın bize bıraktığı bir mirastır. Biz bu mirasa sahip çıkacağız. Dağ ilçesinin bir incisi olan Orhaneli için birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceğiz" dedi.