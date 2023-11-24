Orhaneli'nde futbol şöleninde şampiyon Eğitim Gücü

Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yaklaşık bir ay süren ve seyirci önünde oynanan halı saha futbol turnuvası final maçlarıyla son buldu.

Orhaneli Belediyesi Halı Saha Tesisleri’nde düzenlenen turnuvaya toplam 202 sporcunun yer aldığı 16 takım katıldı. Dört gruptan oluşan grup maçlarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükseldi. Eleme usulüne göre oynanan çeyrek final ve yarı final maçlarından sonra finalin adı Eğitim Gücü ve Çelikler oldu.

Final gecesi oynanan çok keyifli ve heyecanlı geçen üçüncülük maçında, Martılar (Müftülük) takımı normal süresi 6-6 biten karşılaşmada penaltılarda Ferrokrom’u mağlup ederek turnuvanın üçüncüsü oldu. Final maçında Eğitim Gücü ise Çelikler sporu 6-5 yenerek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Turnuva sonunda şampiyon Eğitim Gücü, ikinci Çelikler, üçüncü Martılar takımlarına kupa ve madalya, en centilmen takım seçilen Meslek Yüksekokulu takımına kupa verildi. Final maçında 5 gol atan Çelikler’den Rahmi 21 gol atarak gol kralı olurken, en iyi kaleci Martılar’dan Eyüp, en güzel gol BUSKİ’den Hüseyin’in attığı gol seçidi. Turnuvanın fairplay ödülü Eğitim Gücü’nden Özkan’a verildi. Turnuva boyunca güzel maçlar yöneten turnuvanın hakemleri Avni Erin ve Halil İbrahim Yurtseven’e teşekkür plaketi takdim edildi.

İlçe protokolünün de katıldığı final gecesinde Kaymakam Muhammet Furkan Tuna, turnuva boyunca güzel ve keyifli maçların oynandığı söyleyerek katılan tüm takımlara, katkısı olan herkese, özellikle seyircilere ve İlçe Spor Müdürlüğü personeline teşekkür ederek kupa alan takımları tebrik etti. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da turnuvada katkısı ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, ilçe gençlerimizin sportif başarılarıyla gurur duyduğunu, ilçede yapılan sportif ve sosyal etkinliklerde gençlere ve sporculara her zaman destekçi olduklarını ve bundan sonra da destek vereceklerini söyledi.

Göreve başladığı günden bu yana yaklaşık bir yıllık süre zarfında spor etkinlikleri düzenleyerek ilçeye renk katan ve hareketlilik getiren İlçe Spor Müdür Vekili Ali Ankıt, "Her zaman bu gibi etkinliklere destek veren Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak ilçemizdeki spor faaliyetlerine devam ederek gençlerimize ve sporseverlere destek vermeye ve ilçemize renk katmaya devam edeceğiz" dedi.