Orhaneli'nde şölen havasında yılsonu sergisi

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü şölen havasında yılsonu sergisine imza attı.

Orhaneli Karagöz Piknik alanında gerçekleşen Halk Eğitim Merkezi 2022-2023 yılsonu sergi etkinliğine Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Yiğitbaşı, kursiyer öğrenciler ve Orhaneli halkı katıldı.

Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül yaptığı konuşmada "Burada yıl boyunca yapılan büyük bir emeğin sergilendiğine şahit oluyoruz. Halk Eğitim Merkezini her ziyaret ettiğimizde parça parça eserler örüyorduk. Ama bugün o motifin tamamını örmek nasip oldu. En büyük emek başta müdürümüze, onun haricinde merkezimizin kursiyerlerine ve usta öğreticilerine düşüyor. Verilen emekler için onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Yiğitbaşı "2022-2023 yıl sonu ‘Sessiz Öğrenme’ şenliğini gerçekleştirdik. Halk eğitim bünyesinde toplam 6 bin 740 kursiyere eğitim verdik. Yediden yetmişe herkese erişmek adına elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Bugün burada görmüş olduğunuz etkinliklerde bu amacımıza ulaşmış bulunmaktayız. Merkezimiz el sanatları, giyim kursları, aşçılık, halk oyunları, piyano, okçuluk vb. kurslara yoğun talep olmaktadır" dedi.

Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül ve Belediye Başkanı Ali Aykurt sergilenen ürünler hakkında kursiyer öğrenciler ve usta öğretici öğretmenlerden bilgi aldı.

Sergiye yüzlerce kişi katılırken çocuklar için kurulan oyun alanlarında minikler gönüllerince eğlendiler.