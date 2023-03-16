Orhaneli'ne AB standartlarında arıtma

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli ilçesindeki günlük bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisinin kapasitesini 4,5 kat artıracak ve tesisi AB standartlarına ulaştıracak yatırıma hız verdi.

Halen Bursa’nın yüzde 93’ünü kapsayacak şekilde atık su arıtımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kente yeni arıtma tesisleri kazandırırken, diğer taraftan da mevcut tesislerde kapasite artırımına gidiyor. Atık suları tamamen arıtarak, doğaya en ufak bir zarar vermeden deşarj etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli ilçesindeki mevcut arıtma tesisinin hem kapasitesini artırıyor hem de standartlarını Avrupa Birliği standartlarına yükseltiyor. BUSKİ marifetiyle sürdürülen çalışmada arıtma tesisinin halen bin metreküp olan kapasitesi 4 bin 400 metreküpe çıkarılacak. Avrupa Birliği standartlarında ileri biyolojik kentsel arıtmayla arıtılacak sular, ultraviyole dezenfeksiyondan sonra Orhaneli Çayı’na verilecek.

Sağlıklı bir gelecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ile birlikte inşaatın devam ettiği arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’ten çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, Bursa’nın gerek içme suyundaki kayıp-kaçak oranının düşürülmesi gerekse de atık su arıtma konusunda Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olduğunu kaydetti. Orhaneli Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artırımı projesi finansmanının tamamının İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığıyla Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağlandığını ifade eden Başkan Aktaş, “Nasip olursa bu yıl sonuna doğru inşallah bitirip, hizmete sunmak istiyoruz. Yaklaşık 70 milyon lira civarında harcama yapacağız. Çok uzun yıllar Orhaneli halkına ve Bursa’mıza hizmet edecek. Burada önemli olan suların arıtılması ve doğaya o şekilde bırakılması. Doğaya saygılı, suyuna, alt yapısına sahip çıkan kurum anlayışını her alanda olduğu gibi Orhaneli’nde de ortaya koymaya çalışıyoruz. Sağlıklı bir gelecek ve daha yaşanabilir bir çevre adına önemli yatırımlar yapıyoruz” diye konuştu.