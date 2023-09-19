Orhaneli'nin atık sularına modern arıtma

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli ilçesindeki günlük bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisinin kapasitesini 4,5 kat artıracak ve tesisi AB standartlarına ulaştıracak yatırıma hız verdi. Fiziki gerçekleşmenin yüzde 60’ı aştığı tesisin yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor.

Halen Bursa’nın yüzde 95’ini kapsayacak şekilde atık su arıtımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kente yeni arıtma tesisleri kazandırırken, diğer taraftan da mevcut tesislerde kapasite artırımına gidiyor. Atık suları tamamen arıtarak, doğaya en ufak bir zarar vermeden deşarj etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli ilçesindeki mevcut arıtma tesisinin hem kapasitesini artırıyor hem de standartlarını Avrupa Birliği standartlarına yükseltiyor. BUSKİ marifetiyle sürdürülen çalışmada arıtma tesisinin halen bin metreküp olan kapasitesi 4 bin 400 metreküpe çıkarılacak. Avrupa Birliği standartlarında ileri biyolojik kentsel arıtmayla arıtılacak sular, ultraviyole dezenfeksiyondan sonra Orhaneli Çayı’na verilecek. Halen fiziki gerçekleşmenin yüzde 60’ı aştığı tesisin 2023 yılı sonuna kadar devreye alınması planlanıyor.

Güçlü altyapı sağlıklı gelecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir kentin ancak güçlü bir altyapı üzerine inşa edilebileceğini belirterek, bu nedenle alt yapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini söyledi. Bursa’nın gerek içme suyundaki kayıp-kaçak oranının düşürülmesi gerekse de atık su arıtma konusunda Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Sağlıklı içme suyu temini kadar, atık suların insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde arıtılması da bir o kadar öneme sahip. Bu gerçekten hareketle, şehrimizdeki atık suların yüzde 95’ini kapsayacak şekilde arıtma kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz. İlçelerimizdeki altyapı çalışmalarına da hız verdik. Orhaneli’ndeki mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesini yüzde 440 artırarak 4 bin 400 metreküpe çıkarıyoruz. Bununla birlikte arıtma teknolojisini de Avrupa Birliği standartlarına getireceğiz. Nasip olursa bu yıl sonuna doğru inşallah bitirip, hizmete sunmak istiyoruz” dedi.