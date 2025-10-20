Orhangazi'de anaokulunun resmi açılışını TOBB Başkanı yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan 154 ilçeye 154 okul Projesi kapsamında Orhangazi’de İnşa edilen TOBB Ana Okulu binasının açılış töreni Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol ile 154 İlçeye 154 Okul Projesi kapsamında Orhangazi’de inşa edilen TOBB Anaokulu Binası geçen yıl hizmete girmişti. Ana Okulunun açılış tören ise Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, il ve ilçe protokol üyeleri ile öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Tören için Orhangazi’ye gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılış kurdelasını protokol üyeleri ile birlikte kestikten sonra okulu gezdi, bir sınıfta öğrencilerle bir araya geldi. Açılış töreninin sonrasında TOBB Başkanı Okul Müdürüne günün anısına bir hediye takdim etti.

Orhangazi TSO üyeleri ile bir araya geldi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılış töreninin ardından Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’na geçerek burada Orhangazi T SO yönetim kurulu başkanı Erol Hatırlı ve Meclis üyeleri ile bir araya geldi.