Orhangazi'de derelerde ıslah çalışması

Orhangazi’de ekipler kanal temizliği ve dere ıslahı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar sayesinde, kentteki su taşkınları ve kirlilik riski azaltılıyor.

Ekipler, Orhangazi otoban çıkışı Yeniköy mevkiinde otoban yağmur suyu tahliye kanalının 3 kilometrelik kısmını temizledi. Kanal şu an faal bir şekilde işliyor. Ayrıca, Yeniköy mevkiinde Nadır deresine bağlantısı olan ara tahliye kanallarının 4 kilometrelik kısmı da temizlendikten sonra faaliyete geçirildi. Bunun yanı sıra, Örnekköy tarafında Nadıra bağlantısı olan Karbonsan fabrikasından başlayan bir çalışma da yapıldı. Çalışmalar şimdi ise Nadır deresinin devamı olan arıtma üstünden olacak şekilde dere ıslahı yoluyla sürdürülüyor. Bu çalışma ile dere yatağı genişletilerek, su akışı düzenlenecek. Çalışmaların devam edeceği bildirildi.