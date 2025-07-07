Orhangazi'de otluk alandaki yangın büyümeden söndürüldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde molozların döküldüğü alanda başlayıp çalılık alana sıçrayan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Çalılık mevkiinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, yol kenarına dökülen molozlardan başladığı tahmin edilen yangın bir anda otluk ve çalılık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyen yangına tatandaşlar traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleri ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Orhangazi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliği’ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Alevlerin ağaçlık alana sıçramadan söndürülmesi muhtemel büyük bir felaketin önüne geçti. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.