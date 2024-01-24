Orhangazi'de sofralar bereketlendi

Bereket Sofraları Buluşmaları çerçevesinde bu kez Orhangazi ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde en önemli konu başlıklarından birisinin de kentsel dönüşüm olacağını belirterek, dönüşümü bütün şehri planlayarak yapacaklarını dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güne Orhangazi ilçesi Gazi Orhanbey Cami’nde sabah namazıyla başladı. Daha sonra Orhangazi Öğretmen Evi Lokali’nde düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ programında vatandaşlarla buluşan Başkan Alinur Aktaş, kahvaltının ardından Orhangazi ilçesi sakinlerinin talep ve görüşlerini aldı. Programa, Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi Belediyesi eski başkanı Neşet Çağlayan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

En önemli başlık, kentsel dönüşüm

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Gönül sohbet ister, kahve bahane’ misali bereket sofrasında vatandaşlarla hasbihal etmek istediklerini söyledi. Orhangazililere dertlerini, heyecanlarını, yapılanları ve yapılacak olanları anlatmak istediklerini belirten Başkan Alinur Aktaş, pandeminin, depremlerin, yangınların, sellerin yaşandığı sıkıntılı süreçleri geride bıraktıklarını, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyeleriyle birlikte sıkıntı yaşayan bölgelere yardımları ulaştırdıklarını hatırlattı. Orhangazi ilçesinde çok ciddi altyapı çalışmaları yapıldığını dile getiren Başkan Aktaş, “Yeterli mi elbette değil ama su deposu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, dere ıslah çalışmaları, mahalle konakları, spor tesisleri, sahil düzenlemeleri, tarımsal destekler, merkezde yapılan çalışmaları ara vermeden sürdürdük. Mehmet Turgut Ünlü’nün de adını taşıyan Şehit Erhan Öztürk Parkı’nda da çalışmalar sona yaklaştı. Önümüzdeki dönemde mazeret üretmeden projelerimizi sürdüreceğiz. Altyapıdaki eksiklikleri gidereceğiz. Yeni dönemde en önemli konularımızdan birisi kentsel dönüşüm olacak. Bütün şehri planlayarak dönüşümü gerçekleştireceğiz. Yine emekliler, kadınlar, gençler konu başlıklarımızdan olacak. Bu konudaki çalışmalarımızı açıkladığımızda toplumda ciddi heyecan uyandıracak. Yeni yeşil alanlar ve kentsel dönüşümle alakalı büyük projelerimiz var. Asli işimiz olmamasına rağmen eğitim kurumlarına destek oluyoruz, ana kucakları açıyoruz, evde bakım hizmetleri veriyoruz. Bizim insanımıza ve şehrimize karşı derdimiz ve heyecanımız var. Bizler dünde şehri konuştuk, bugün de şehri konuştuk. Yarın da şehri konuşacağız” dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, ilçeye desteklerini her zaman sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederek yeni seçim döneminde başarılar diledi. Programın ardından Orhangazi Belediyesi personeliyle beraber hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Alinur Aktaş, daha sonra beraberindekilerle birlikte Orhangazi Yalova Caddesi üzerindeki dükkanları ziyaret ederek esnafla tek tek görüşüp fikir alışverişinde bulundu.