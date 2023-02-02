Orhangazi'de türkü şöleni

Orhangazi Gençlik ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde sahne alan Türk Halk Müziğinin başarılı ismi Ali Enginay, seslendirdiği türkülerle izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü saz sanatçıları ve Solist Ali Enginay, Orhangazi Gençlik ve Kültür Merkezi’nde müzik severlerle buluştu. Protokolün de yer aldığı gecede hep bir ağızdan türkülerle keyifli dakikalar yaşandı.