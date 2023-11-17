Orhangazi'de yatırımlar hız kesmeden sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede olduğu gibi Orhangazi ilçesinde de yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Orhangazi’deki yağmursuyu inşaatını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İlçe belediyelerimizle birlikte karıncalar gibi çalışıyoruz. Daha yaşanabilir Orhangazi olsun istiyoruz” dedi.

Bursa’nın tüm ilçelerinde ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi’de de çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu ile birlikte yağmursuyu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölge rahatlamış olacak”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ marifetiyle Bursa’nın her köşesinde çalışmalar yapıldığını hatırlattı. Suyun daha tasarruflu kullanılması, kayıp kaçağın önüne geçilmesi ve yağmur sularının şehre sıkıntı oluşturmaması adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Orhangazi ilçesinde, göreve geldiği günden bu kadar yaklaşık 6 yıllık süreç zarfında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 95 kilometre şebeke hattı, pınar kaynağı ve isale hattı olmak üzere 128 kilometre içme suyu hattı çalışması yapıldığını belirten Başkan Aktaş, “Atık suları da kontrol altına aldık ve 27 kilometre kanalizasyon, 14 kilometre yağmur suyu hattı döşedik. Muhtemel sel ve su baskınlarına karşı ilçede bin 200 metre dere temizliği yaptık. Orhangazi’de 8 adet içme suyu deposu inşa ederek yaz aylarında tankerle su taşınan pek çok mahalleyi suyla buluşturduk. Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesini artırarak doğaya deşarj edilen bütün atık suları arıtmadan geçiriyoruz. Muradiye Mahallesi’nde yapımı devam eden yağmur suyu inşaatını incelemek için Orhangazi’deyiz. Toplam maliyeti 1 milyon TL olan bu proje çerçevesinde toplamda 50 metre delgi ve 150 metre yağmur suyu imalatı yapacağız. Bu imalat neticesinde Hürriyet Mahallesi’nin ve Tekke Mahallesi’nin daha önce yapılmış olan yağmur suyu hatlarının deşarjını karşı aksa sağlamış olacağız. 600’lük bir hattımız vardı. Bununla beraber 800’lük bir hattımız daha oldu. Bu yatırımla bölge tamamen rahatlamış olacak” diye konuştu.

“Karıncalar gibi çalışıyoruz”

Bu çalışmanın iki önemli noktasına işaret eden Başkan Aktaş, projeyi yolu kapatmadan delgi yöntemiyle yeraltından uyguladıklarını ifade etti. Bu sayede yoğun olan İstanbul yolu trafiğini hiç aksatmadan çalışmaları yürüttüklerini anlatan Başkan Aktaş, “Projemiz bitince meydana gelen su birikintisi sorunu ortadan kalkacak ve yağmur suyu karşı taraftaki göle aktarılmış olacak. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın bahsettiği 3 önemli konudan bir tanesini daha çözmüş olacağız. Öte yandan Yeniköy ve Çakırlı mahallerindeki muhtelif caddelerde yağmur suyu ve atık su hattı ihtiyacı vardı. 14 bin metre Yeniköy Mahallesi’nde, 8 bin 500 metre Çakırlı Mahallesi’nde olmak üzere toplamda 22 bin 500 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yapımını tamamladık. Asfalt ve parke kaplama çalışmalarımız da bitti. Kanalizasyon, yağmur suyu hattı, ızgaralar, parke ve asfalt için toplamda 73 milyon TL yatırım yapmış olduk. İlçe belediyelerimizle birlikte karıncalar gibi çalışıyoruz. Her bir sorunu halletmeye çalışıyoruz. İlçedeki sıkıntıları yerinde tespit ediyoruz ve gerekli talimatları veriyoruz. Yakında yapımını tamamlayacağımız parkla beraber daha yaşanabilir Orhangazi olsun istiyoruz. Çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.