Orhangazi Kaymakamı öğrencilerle bir araya geldi

Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi Şehit Bülent Albayrak İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle ve okul idaresi ile bir araya geldi.

Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya ile birlikte Şehit Bülent Albayrak İlkokulunu ziyaret etti. Okulu gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Karamehmetoğlu ve Sakarya, sınıf ziyaretleri de yaparak öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti ve başarılı bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundular. Öğrenciler Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu’nu kapıda çiçeklerle karşıladı, sınıfta ise mini bir ney konseri gerçekleştirildi.