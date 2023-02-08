ORKUT ekibi yabancı uyruklu erkeği 47 saat sonra kurtardı

HATAY(İHA) – Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Hatay’da çöken bir binada mahsur kalan yabancı uyruklu erkek 47 saat sonra Denizli Orman Arama Kurtarma (ORKUT) ekibi tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce arama kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışmalara devam ediyor. Hatay merkezde Odabaşı Mahallesinde enkaz altında kalan 40 yaşındaki yabancı uyruklu erkek, 47 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Gece 03.00 sıralarında ekipler, yerle bir olan apartmanda zamanla yarıştı. Binanın enkazı altında kaldığı belirtilen Suriyeli erkek, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yabancı uyruklu erkek bölgede bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.