Orman Bölge Müdürü Kayıran Gönen'de

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Gönen Orman İşletme Müdürlüğünde meşe ve kayın ormanlarında yürütülen ormancılık faaliyetlerini yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.

İnceleme ve denetimlerde Müdür Kemal Kayıran’a, Gönen Orman İşletme Müdürü Umut Şahan, Gündoğan İşletme Şefi İsa Meşe, Aladağ Şefi Hilal Önal ile Dikmen İşletme Şefi Gizem Kadıoğlu eşlik etti. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Müdür Kayıran, silvikültürel çalışmalarla ilgili meşe sıklık bakımı sahalarında aday istikbal fertlerinin işaretlenmesi ve ara/alt tabakanın korunması hususlarını, kayın meşcere bakım sahalarında yüksek aralama tekniğinin iyi uygulanarak istikbal fertlerinin tohum ağacı olarak geleceğe en sağlıklı şekilde taşınması. Meşe ve kayın gençleştirme sahalarında elde edilen gençliğe yönelik gençlik bakımlarının aksatılmamasını ve gençliğe yeterli ışığın verilmesi konusunda bilgilendirildi. Koruma çalışmaları ile ilgili damga ve numaranın tekniğine uygun ve korumada etkinliği artıracak şekilde yapılması. Kayıran ayrıca, yol inşaat çalışmaları ile ilgili olarak devam eden üst yapı çalışmasında üst yapı malzemesinin kalitesi ve iyi sıkıştırılması hususlarında talimatlar vererek eğitici denetimlerde bulundu.