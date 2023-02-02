Orman Bölge Müdürü Polat'a ödül

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün en prestijli ödülleri 4. Plant Ödülleri’nde sahiplerini buldu. Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Peyzaj ve Süs Bitkiciliği sektörüne yaptığı desteklerden dolayı ödüle layık görüldü.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün en prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu 4. Plant Ödülleri programına katıldı. Sapanca’da bir otelde gerçekleştirilen ve 28 dalda 98 ödülün sahibini bulduğu programa katılım yoğun oldu. Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Peyzaj ve Süs Bitkiciliği sektörüne yapmış olduğu desteklerden dolayı ‘Plant Özel’ ödülüne layık görüldü. Bölge Müdürü Polat, ödül için teşekkürlerini sundu.