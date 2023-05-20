Orman çalışanları yangın söndürme eğitimlerini tamamladı

Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli personele yönelik 'Yangın İşbaşı Eğitimleri' Yalova Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitimle tamamlandı.

Orman çalışanları yangın söndürme eğitimlerini tamamladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli personele yönelik ’Yangın İşbaşı Eğitimleri’ Yalova Orman İşletme Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitimle tamamlandı.

Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can başkanlığında, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Suat Ünal ve teknik ekibi tarafından eğitime katılan tüm personellere teorik bilgilerin yanı sıra tüm ekipman, donanım, araç ve gereçlerin kullanımı ile ilgili teknik bilgiler verildi.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

Eğitimin ardından uygulamalar yapıldı. İş yeri hekimi ilk yardım eğitimi verdi ve ilk yardım uygulaması yaptırdı. Eğitim, görevlilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.