Orman Genel Müdürlüğünden, Midas'taki 3 yıl önce yanan ormanlık araziye ilişkin açıklama

Orman Genel Müdürlüğü, 3 yıl önce Muğla’nın Milas ilçesinde yanan ormanlık araziyle ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımlara istinaden kamuoyu açıklaması yayımladı. Orman Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 3 yıl önce Muğla’nın Milas ilçesinde yanan ormanlık araziyle ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirerek, "Muğla’nın Milas ilçesinde 3 yıl önce küle dönen ormanlık arazide otel fidanları dikilmeye başlamışlar haberinde kullanılan görüntü orman yangını yaşanan alanlar içerisinde değildir. Sosyal medya paylaşımında kullanılan videoda görülen alan Bodrum’da bir otele ait olup 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm alanı ilan edilen ’Muğla Bodrum Türkbükü Doğusu Turizm Alanı’ içinde yer almaktadır. Bu otel 2000’li yılların başında hizmete girmiştir. Söz konusu paylaşımlarda yer alan görüntüler devam eden yenileme inşaatına ait görüntülerdir. Güvercinlik’te 2021 Temmuz ayında yaşanan orman yangınında yanan ve ardından tamamı ağaçlandırılan alana kuş uçumu 15 kilometre mesafede kalmaktadır. Yanan orman alanları anayasal güvence altında olup orman yangını sonrasında yeniden ormanlaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Hiçbir şekilde başkaca amaçla kullanılmayacağı gibi bunun tek bir örneği yoktur. Yapılan haber gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.