Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: 'Ormanlarımız kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak'

Balıkesir’in Bandırma ilçesi kırsal Hıdırköy Mahallesi’nde Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında tesis edilen zeytin ağaçlandırma sahasında incelemelerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, hem bölge hem de ülke genelinde yürütülen gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Genel Müdür Karacabey, Hıdırköy’deki projenin bölge halkına hem ekonomik hem de çevresel anlamda katkı sağladığını belirterek, "Burası 2017 yılında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğümüzce gelir getirici tür ağaçlandırma sahası olarak tesis edildi. 2018 yılında ilk zeytin fidanlarını toprakla buluşturduk. 270 dekarlık bu sahada 3 bin 700 zeytin fidanı 24 haneye dağıtıldı. 2024 yılında yapılan ilk hasatla birlikte yöre halkı yaklaşık 30 ton zeytinden 3 milyon lira gelir elde etti. Bu başarı, yapılan çalışmaların sahada ne kadar karşılık bulduğunun en somut göstergesidir" dedi.

"Orman köylüsü güçlü olursa, ormanlarımız da güçlü olur"

Karacabey, Türkiye genelinde yürütülen gelir getirici tür ağaçlandırmalarının amacının kırsal kalkınmayı desteklemek olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız bizim için ormanın gerçek sahipleridir. Onlar hem yeşil vatanın koruyucusu hem de ormanlarımızın bereketini geleceğe taşıyan emekçilerdir. Biz de bu bilinçle, köylülerimizin ekonomik olarak desteklenmesi için ceviz, badem, zeytin, defne, salep, sakız ve trüf mantarı gibi gelir getirici türlerle ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem veriyoruz. 2012 yılından bugüne kadar 8 bin 797 köyümüzde çalışmalar yürüttük. 1,5 milyon yabani zeytin ve 1,7 milyon yabani menengiç aşılaması gerçekleştirirken, yaklaşık 32 milyon fidanı toprakla buluşturduk."

Karacabey, bu projelerin yalnızca ormancılık değil aynı zamanda sosyal bir kalkınma projesi olduğuna dikkat çekerek, "Amacımız köyden kente göçü azaltmak, köylümüzün ormanla bağını güçlendirmek. Çünkü biz inanıyoruz ki, orman köylüsü güçlü olursa, ormanlarımız da güçlü olur" diye konuştu.

Yaklaşan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Karacabey, bu yılki etkinliklerin "Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan" mottosuyla gerçekleştirileceğini belirtti. "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, artık milletimizin gönlünde kök salmış bir gelenek haline geldi. 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle başlattığımız bu anlamlı günle birlikte bugüne kadar milyonlarca fidanı toprakla buluşturduk. O gün, bir günde tam 13,8 milyon fidan dikerek dünyaya örnek olduk. Bu yıl da rekoru geride bırakmak için yeniden seferber oluyoruz" dedi.

Karacabey, vatandaşların "Geleceğe Nefes" web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak fidan sahiplenebileceğini ya da bağışta bulunabileceğini hatırlatarak, "Bu sadece bir fidan dikme etkinliği değil; çocuklarımıza daha yeşil bir vatan bırakma iradesidir. Her bir fidan, milletimizin doğaya olan sevgisinin ve geleceğe dair umudunun bir sembolüdür" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri, Bandırma İşletme Müdürü, bölge ve işletme müdürlüğünde görevli personel, Hıdırköy Muhtarı ve Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez ile yöre halkı katılım sağladı. Etkinlikte ayrıca, Zeytin Gelir Getirici Ağaçlandırma Sahası olarak tesis edilen ve 2024 yılı saha hazırlıkları tamamlanan 550 dekarlık alanda 3 bin adet zeytin fidanının dikimi için yöre halkının katılımıyla kura çekilişi yapıldı.

Kura çekimiyle birlikte köylüler, yeni gelir getirici sahalarda üretim yapma hakkı elde ederken, bölge halkının projeye ilgisi dikkat çekti. Orman teşkilatı yetkilileri, kırsalda üretimi desteklemeye ve "Yeşil Vatan" seferberliğini büyütmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.