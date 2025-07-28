Orman kundakçısı FETÖ'den ihraç hava astsubay çıktı

Bursa’nın ciğerlerini kundakladığı iddia edilen şüphelinin FETÖ terör örgütüne üye olmak sebebiyle Hava Kuvvetlerinden ihraç edildiği ortaya çıktı. Polisin operasyonuyla yakalanan ve aracında benzin bidonları ele geçirilen şahsın psikiyatri hastası da olduğu belirlendi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayı geniş çaplı araştırıyor. Şahsın bağlantıları tespit edilmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra yeniden alevlenen orman yangınının hangi sebepten çıktığı ile ilgili araştırmalar devam ederken vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin (30) şikayet üzerine Kışmanlar köyünde yangın çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünce bir apart önünde yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şahıs hakkında yapılan araştırmada 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı, işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldığı, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu ortaya çıktı.

Gözaltındaki Ufuk Aytekin’in Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandığı, yeni gözaltılar olabileceği öğrenildi.