Orman Müdürlüğü ile AFAD koordinasyon için buluştu

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir AFAD ekipleri Orman Yangınlarıyla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla güçlerini birleştirdiler.

Orman yangınları ile etkin mücadele için insan, araç, ekipman kaynaklarının organizasyonu ve sevki gibi güçlerinden faydalanılması ve koordinasyonu için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir AFAD koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynakların kullanımının koordinasyonu için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde Balıkesir AFAD İl Müdürü Bayram Şahin ve ilgili personeline orman yangınları ile mücadelede kullanılan yangın yönetim sistemi ve mücadele organizasyonu konularında Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Osman Onat tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Şube Mühendisi İsmail Şahin yönetiminde ilgili personel ile bir yangın simule edilerek AFAD ile koordine olabileceğimiz hususlar ortaya konuldu. Toplantıdan sonra İvrindi Orman İşletme Müdürlüğünde bir yangın söndürme tatbikatı ile koordinasyon programı tamamlandı.

Güçlü organizasyon ve güçlü koordinasyon ile orman yangınları ile mücadelede etkinliğimiz daha da artacak.