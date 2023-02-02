Orman personeline İHA eğitimi

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Teknik Personeline İHA-1 Ticari İnsansız Hava Aracı (Drone) eğitimi verildi.

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinde görevli Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları ve Prof. Dr. Turan Sönmez tarafından düzenlenen İHA (Drone) eğitimine, Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü teknik personeli ile Bölge Müdürlüğü İşletme Müdürlüklerinde görevli teknik personel katıldı.

İHA (Drone) eğitiminde İHA ile fotoğraf çekimi, çekilen fotoğraflardan ortofoto oluşturulması, ortofotoların arcgis programına aktarılması, arcgis programında oluşturulan sayısal verilerle maden izin sahalarının kontrolü ve ağaçlandırma faaliyetlerinde teras ölçümünün nasıl yapılacağı, uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimde söz alan Bölge Müdürü Kemal Kayıran; Gelişen teknoloji ile birlikte İnsansız Hava Araçlarının birçok sektörde olduğu gibi ormancılık faaliyetlerinde de aktif olarak kullanıldığını, İHA’ların daha etkin olarak kullanılmasının zorunlu olduğunu ve bu tarz eğitimlerin gerekliliğini dile getirdi.