Orman ürünleri atölyesinde yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman ürünleri atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin çalışması ile söndürüldü.

Orman ürünleri atölyesinde yangın
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde orman ürünleri atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin çalışması ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Yolören Mahallesi’nde bir orman ürünleri satış ve imalat atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Arka atölye kısmında kontrol altına alınıp, çevreye sirayeti önlenen yangında maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.