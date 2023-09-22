Orman ürünleri fabrikasında korkutan patlama: 1 yaralı
Bursa'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.
Bursa’da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde orman ürünleri fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.
OSB’de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında saat 16.30 sıralarında talaş silosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Patlamada kollarından yaralanan Zeyneddin E.(26), özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü.