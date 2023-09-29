Orman yangın gözetleme kuleleri yenileniyor

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlüğü, yenilemeleri yapılan Gelendost Orman İşletme Şefliği “Seçtepe Yangın Gözetleme Kulesi”nde incelemelerde bulundu.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, yenileme/tadilat çalışmaları tamamlanan Yangın Gözetleme Kulelerinde incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Kayıran, Orman yangınlarına erken müdahale edilmesinde “Yangın Gözetleme Kulelerinin” vazgeçilmez olduğunu, Kuleler de görev yapan personelin rahat bir ortamda görev yapabilmeleri için kulelerin bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, yenilenen “Seçtepe Yangın Gözetleme Kulesi”nin dış mekanına, bizzat İşletme Şefi Özge Can Alpöz tarafından yapılan desen çalışmasının Kuleye bir farklılık kattığını ifade etti.

Bölge Müdürü Kayıran’ın incelemelerine, Bölge Müdür Yardımcısı Nejdet Güdül, Orman İşletme Müdürü İlker Çeneli, İşletme Müdür Yardımcıları, Kepsut İlçesinde bulunan diğer İşletme Şefleri hazır bulundu.