Orman yangını büyümeden söndürüldü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde farklı noktalara çıkan yangınlar söndürüldü.

Orman yangını büyümeden söndürüldü
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde farklı noktalara çıkan yangınlar söndürüldü.

İlçenin Düzağaç köyü ormanlık alanda farklı noktalara eşzamanlı yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar, köylüler ve ekiplerin erken müdahalesi sonrasında söndürüldü. Bozüyük ve Dodurga belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Düzağaç ve Yeşil Çukurca ve çevre köylerin destekleriyle büyümeden kontrol altına alınan yangına 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 18 personel müdahale etti. Yangının ardından bir süre soğutma çalışmaları devam ederken yangın 500 metrekarelik alanda etkili oldu.

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