Orman yangını riski arttı, Valilik harekete geçti

İstanbul Valiliği, artan sıcaklıklar ve yangın riski nedeniyle kent genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satış ve kullanımını 29 Temmuz – 28 Ekim 2025 tarihleri arasında yasakladı.

Beykoz’daki yangın kararın fitilini ateşledi

Alınan kararın arka planında dün Beykoz’da yaşanan orman yangını etkili oldu. İddiaya göre, bölgeye atılan bir işaret fişeği ormanlık alana düşerek yangına neden oldu. Olayın ardından İstanbul Valiliği, benzer vakaların önüne geçmek amacıyla ek tedbir alma kararı aldı.

Ormanlara giriş yasağının ardından yeni adım

Valilik, daha önce ormanlık alanlara girişleri yasaklamıştı. Bu karara ek olarak, patlayıcı ve yanıcı maddelerin kullanım ve satışına da kısıtlama getirildi. Yasak, İstanbul’un tamamında geçerli olacak.