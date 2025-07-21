Orman yangının sıçradığı mahallede 3 ev kül oldu

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve mahalleye sıçrayan yangında 3 ev kül oldu. Ekipler, bir yandan ormanda çıkan yangını kontrol altına almaya çalışırken, bir yandan da bölgedeki evlere sıçramaması için seferber oldu.

Orman yangının sıçradığı mahallede 3 ev kül oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya’nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve mahalleye sıçrayan yangında 3 ev kül oldu. Ekipler, bir yandan ormanda çıkan yangını kontrol altına almaya çalışırken, bir yandan da bölgedeki evlere sıçramaması için seferber oldu.

Hacılar Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek gayesiyle, tedbiren Taşoluk ve Hacılar Mahallesi tahliye edildi. Alevlerin sıçradığı mahallede 3 ev tamamen yanarken, yangının Bayat Mahallesi’ne ulaşmaması için yoğun bir çaba yürütülüyor. Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ve orman ekipleri zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Alevleri söndürebilmek için cansiperane mücadele eden ekip alevlerin arasında kalarak yeşil vatanın yanmasını önlemeye çalışıyor.

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Taşoluk Mahallesi’nde yangını söndürme çalışmalarına katılan mahalle sakini Mustafa Çam, "Bu mahallede soğutma çalışmasını bir yere kadar yaptık ama yeterli olmadı, 3 ev yandı. Mahalle tamamen boşaltıldı, şu anda tehlike yok öyle gözüküyor" dedi.