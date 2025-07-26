Orman yangınına müdahale sürüyor: Ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da seferber oldu

Düzce-Sakarya sınırında ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekiplerin yanı sıra alevleri söndürebilmek için vatandaşlar da seferber oldu. Hendek ilçesi Hacimbey Mahallesi’nde bulunan bir evin ardiyesine de alevler sıçradı. Ardiye kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Düzce-Sakarya sınırında ormanlık alanda çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Düzce ve Sakarya’dan çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Karadan müdahalenin yanı sıra bölgede yangın söndürme helikopterleri de çalışmaya destek veriyor. Öte yandan, vatandaşlar da alevleri söndürebilmek için ekiplere destek oluyor. Hendek ilçesi Hacimbey Mahallesi’nde bulunan bir evin ardiyesi de alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.