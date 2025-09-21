Orman yangınında mahsur kalan orman işçileri o anları görüntüledi

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Bu sırada alevlerin arasında kalan bir arazözdeki orman işçileri, o zor anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yangın, saat 13.45 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarında ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Şefliği’ne bağlı A6 nolu arazöz ise yangının ilk anlarında müdahaleye başladı. Alevlerin enerjisinin yüksek olduğu dakikalarda canla başla çalışan orman işçileri, bir anda alevlerin arasında kaldılar. İşçiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.