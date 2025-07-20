Orman yangınında zarar gören çiftçilere anlamlı destek

Bilecik’te geçtiğimiz ay çıkan orman yangınında Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyünün Kaşıkçı Mahallesi adeta kül olmuştu. Pazaryeri Belediyesi, yangından etkilenen çiftçilerden 20 ton karpuzu alarak ücretsiz dağıttı.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde geçtiğimiz ay başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli’ne bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gün havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alımıştı. Yangında tamamen yanan Köprücek, Tongurlar ve Soğucakpınar köyleri ’Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ olarak ilan edilmişti.

Yangın mağduru çiftçilerden 20 ton karpuz alındı

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi, Osmaneli’ne sıçrayan orman yangınından etkilenen üreticilere anlamlı bir destek sağladı. Yangından zarar gören Kaşıkçı mahallelerinde karpuz üretimi yapan çiftçilerin tarlalarındaki 20 ton karpuz, Pazaryeri Belediyesi tarafından satın alındı. Satın alınan ürünler ilçe merkezine getirilerek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Hem yangın mağduru üreticilere ekonomik destek sağlandı hem de Pazaryeri halkına güzel bir dayanışma örneği sunulmuş oldu.

"Çiftçilerimize de inşallah destek olan çıkar"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yapılan desteklerle ilgili yaptığı açıklamada, "Yangından etkilenen Osmaneli Soğucakpınar köyü Kaşıkçılar mevkiinde karpuz üreten çiftçilerimize, özellikle kadın çiftçilerimize destek amaçlı karınca misali bir desteğimiz olsun istedik. Pazaryeri Belediyesi olarak bir kamyon karpuz aldık. İnşallah devamı da gelsin diye düşünüyoruz. Aldığımız karpuzları da Pazaryerili hemşehrilerimize ücretsiz olarak kendilerine takdim edelim istedik. Allah hayrımızı kabul etsin inşallah rabbim böyle günler yaşatmasın. Çiftçilerimize de inşallah destek olan da çıkar" dedi.