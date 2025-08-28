Orman yangınındaki alevler, tavuk çiftliklerine doğru ilerliyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde alevler, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ediyor. Alevler, ormana yakın bölgedeki hayvan çiftliğine doğru ilerlerken, Bursa-Bilecik yolu ise trafiğe kapatıldı. Rüzgarın agresif yapısı sebebiyle hem Marmaracık hem de Seymen köyünde tarım alanları ve yerleşim birimlerinin alevlerin tehdidi altında olduğu belirtiliyor.

Alevler, saat 13.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi’ndeki ormanlık alandan yükselmeye başladı. Sadece dumanların göründüğü bölgedeki yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Havadan helikopterlerin, karadan ise tanker ve itfaiye araçlarının müdahalesiyle yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alevlerle amansız mücadele eden ekiplere köylüler de destek olurken, ormana yakın olan tavuk ve hayvan çiftliğine doğru ilerlemesi, herkesi tedirgin etti. Alevler Bursa-Bilecik yolunu da tehdit edince, jandarma tarafından yol trafiğe kapatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 12 araç 25 personel alevlere karşı mücadele ediyor.

Öte yandan ormanlık alanın dibinde Bağlar Mevkisi’ndeki güneş enerjisi santrali de yangının tehdidi altında kalırken, helikopterler bu bölgede de defalarca sorti yaptı.