Orman yangınından etkilenen işletmelerde incelemelerde bulunuldu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 4 Kasım Cumartesi çıkan ve 24 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını sonrasında Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, orman yangınından etkilenen işletmelerde incelemelerde bulundu.

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında 4 Kasım’da orman yangını çıktı. Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezinden bildirilen ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezindeki Bakacak tepe mobil kamerasından da tespit edilen yangına 9 hava aracı, 81 arazöz, 22 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi, 40 diğer kurum araçları ve 510 personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın saatteki 80 kilometre hızıyla büyüdü. Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Akşam saat 19.00 sıralarında başlayan sağanak yağışla yangın saat 21.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Yangın 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 700 hektar alan zarar gördü.

Vali İlhami Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Müdür Yardımcısı Latif Candan; Pazarlı ve Ilgardere köylerinde meydana gelen orman yangınından etkilenen işletmelerde incelemelerde bulundu. Üreticilerle bir araya gelinerek, sorun ve talepleri dinlendi. Geçmiş olsun dilekleri iletildi. Zarar gören işletmelerde ve alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Vali İlhami Aktaş, devletin her daim vatandaşların yanında olduğunu ve zarar gören vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını belirtti.