Orman yangınından geriye alevlerin erittiği karpuzlar ve simsiyah baret kaldı
Bilecik'te orman yangınında alevler arasında kalan itfaiye aracı kül olurken, araç içinde yanan karpuzlar ve simsiyah olmuş baret, yangının dehşetini ortaya koydu.
Bilecik’te orman yangınında alevler arasında kalan itfaiye aracı kül olurken, araç içinde yanan karpuzlar ve simsiyah olmuş baret, yangının dehşetini ortaya koydu.
Sakarya’nın Geyve ilçesinde 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. İlçede Kazancı, Büyükyenice, Kızılöz, Selçik köyleri tedbir amaçlı boşaltılırken, 3 bağ evi kül olmuş, bir kaç depo yanmıştı. Borça köyündeki yangına destek için gelen Zonguldak’ın Devrek İlçe Belediyesine ait itfaiye aracı alevlerin arasında kalırken, yanan araç kül olmuştu. Yangında araç içinde yanan karpuzlar ve simsiyah olmuş baret, yangının dehşetini ortaya koydu.