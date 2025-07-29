Orman yangınları sağlığı da tehdit ediyor

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, son günlerde etkisini artıran aşırı sıcak hava şartları ve çevre illerde meydana gelen orman yangınlarının, özellikle solunum yolu başta olmak üzere halk sağlığına risk teşkil ettiğini söyledi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, vatandaşların sağlıklarını korumak adına dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Damkacı, özellikle kronik hastalığı bulunan bireyler, yaşlılar ve bebeklerin bu süreçte dış ortam havasına maruz kalmamaları gerektiğinin altını çizerek, "Vatandaşların kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları, dış ortamda uzun süre bulunmaktan kaçınmaları gerekli. Kalp-damar hastalıkları, diyabet, beyin damar hastalıkları, solunum sistemi rahatsızlıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları gibi kronik rahatsızlığı bulunanların bu süreçte çok daha dikkatli olmalı. Yaşanan sıcak hava dalgası ve orman yangınlarının etkisiyle hava kalitesi düşmüş durumda. Halk sağlığının korunması için bireysel önlemler büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ediyoruz" dedi.