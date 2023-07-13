Orman yangınların karşı uyarı: 'Bir kıvılcım geleceğimizi yakmasın, ormanlarımız hep yaşasın'

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye genelinin Fas’tan gelen aşırı sıcak havaların etkisine girmesiyle, ne oranının düşmesi orman yangınları riskini arttırması nedeniyle önemli uyarılar yapıldı.

STK Ayvalık Temsilcisi Haluk Aysu yaptığı açıklamada, orman yangınlarına dikkat çekerek, Türkiye’de orman yangınları açısından en riskli dönemin Temmuz-Eylül ayları arasında olduğunu hatırlattı. Aysu, “Başarılı bir yılı geride bırakan projede bu yıl, orman yangınlarının daha çok yaşandığı yaz aylarında insanların ihmal ve dikkatsizliklerinden kaynaklanan yangınların önüne geçmek için farkındalığın artırılması hedefleniyor. Projenin yeni döneminde hazırlanan cam şişe, mangal ateşi ve anız konulu üç adet film bulunuyor. Yangın temalı şarkılarla başlayan filmlerin sonunda ‘Bu yaz yangınlar şarkılarda kalsın, doğaya cam şişe bırakma /ormanda ve yakınında ateş yakma/anız yakma ormanlarımız hep yaşasın’ mesajı veriliyor ve izleyenler yangın öncesinde alınması gereken önlemlerin hatırlatıldığı DahaYanmadan.com web sayfasına yönlendiriliyor” dedi.

Orman yangınlarının büyük bölümünün önlenebilir yangınlar olması nedeniyle Orman Yangınları Farkındalık Projesi’nde insan kaynaklı yangınların azaltılmasına odaklandıklarını belirten Aysu, “Ülkemizde, son 25 yıldaki orman yangınlarının çıkış sebebinin yüzde 12’sinin doğal, yüzde 88’sinin ise kasıt, ihmal ve kaza ve sebebi bilinmeyen olarak tanımlanması yangınlarda insan etkisinin büyük olduğunu kanıtlıyor. Orman yangın istatistikleri göstermektedir ki; her yıl çıkan orman yangınları doğrusal olarak artıyor. 2000-2010 yıllarında yılda ortalama yaklaşık 2 bin orman yangını çıkarken, 2010 yılından günümüze bu sayı yüzde 28 artarak 2 bin 600’ü aştı. Bu artış da hiç şüphesiz yangın sezonunda orman-insan etkileşiminin artıyor olmasından kaynaklanıyor. Orman varlıklarımızın yüzde 60’ı yangın riskinin en yüksek olduğu yerlerde yer alıyor. Bu durum da ülkemiz için hayati olan ormanların korunması adına yangınlara karşı çok dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Ancak bu dikkati yeterince gösteremediğimiz ne yazık ki çok açık olarak ortada” dedi.

“Orman yangınlarına sebep olmamak için izmarit ve cam şişe atma, anız yakma, mangal ateşini söndür”

Ormana ya da ormana yakın alana atılan bir izmaritin çevresindeki otları ve bitkileri yakmaya başlayacağı, iyi söndürülmemiş bir mangal ateşinin rüzgarın etkisiyle tekrar tutuşabileceği, ormana atılan bir cam şişenin ya da benzer özelliklerdeki bir atığın, güneş ışınlarının mercek etkisi ile ateş oluşturabileceğinin unutulmaması gerektiğine işaret eden Haluk Aysu, “Aynı şekilde anız yakılmasının da orman sınırına yakın alanlarda yapıldığında, bir orman yangınına dönüşebildiği göz önünde bulundurulmalı” dedi.