Ormanda 15 gün önce kaybolan 2 genç jandarma tarafından bulundu
Kırklareli'nin Vize ilçelinde 21 Haziran'da ormanlık alanda kaybolan 2 genç, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Kırklareli’nin Vize ilçelinde 21 Haziran’da ormanlık alanda kaybolan 2 genç, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Kızılağaç köyü Cehennem Şelalesi’nde bulunan ormanlık alana giden 2 genç, 21 Haziran 2023 Çarşamba tarihinde kayboldu. Kaybolan 2 kişiden gelen yardım çağrısı üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda arama yaptı. Jandarma timlerinin ormanlık alanda yaptıkları arama neticesinde 2 genç bulundu. Gençlerin sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.