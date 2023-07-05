Ormanda 15 gün önce kaybolan 2 genç jandarma tarafından bulundu

Kırklareli'nin Vize ilçelinde 21 Haziran'da ormanlık alanda kaybolan 2 genç, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Ormanda 15 gün önce kaybolan 2 genç jandarma tarafından bulundu
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Kırklareli’nin Vize ilçelinde 21 Haziran’da ormanlık alanda kaybolan 2 genç, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Kızılağaç köyü Cehennem Şelalesi’nde bulunan ormanlık alana giden 2 genç, 21 Haziran 2023 Çarşamba tarihinde kayboldu. Kaybolan 2 kişiden gelen yardım çağrısı üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda arama yaptı. Jandarma timlerinin ormanlık alanda yaptıkları arama neticesinde 2 genç bulundu. Gençlerin sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.