Ormanda çıkan yangın 4 dönüm yeri kül etti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken yaklaşık 4 dönüm alan kül oldu.

Ormanda çıkan yangın 4 dönüm yeri kül etti
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken yaklaşık 4 dönüm alan kül oldu.

Köprübaşı Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri sevk edildi. 6 arazöz, 2 tanker ve yaklaşık 30 personelin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 4 dönüm bölümün kül olduğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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