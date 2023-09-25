Ormanda çürümüş ceset bulundu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda çürümüş bir ceset bulundu. Cesedin kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir çift Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çürümüş bir ceset buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Şahsın en az 2 ay önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi. Ceset, kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.