Ormanda Işık Festivali, Temmuz boyunca Turkcell Platinium Park'ta

Lights & Dreams-Ormanda Işık Festivali, dünyada 40’tan fazla ülkede gördüğü büyük ilginin ardından bu yıl ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilecek. 4-31 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Sarıyer’deki Turkcell Platinium Park’ta ziyaretçileri masalsı bir dünyaya davet eden festivalin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Lights & Dreams-Ormanda Işık Festivali, dünyada 40’tan fazla ülkede gördüğü büyük ilginin ardından ilk kez Türkiye’de düzenlenecek. Işıklı dev enstalasyonlar, etkileyici tüneller, interaktif temalar, oyun ve eğlence alanları, sahne performansları ve daha birçok eğlence seçeneğiyle yaz gecelerini renklendirecek festivalin biletleri Türkiye’nin teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa çıktı.

Tasarımcılar, senaristler ve sanatçılardan oluşan geniş bir ekip tarafından tasarlanan festival, ziyaretçilerini ışık enstalasyonları içinde bugüne kadar hiç görmedikleri bir dünyada ağırlayacak. 50 bin metrekare alana kurulu festivalde 30’dan fazla tematik alanda 25 bin aydınlatma ve 3 kilometre ipeğin kullanıldığı özel gösterilerle ziyaretçiler farklı bir deneyim yaşayacak. Lights & Dreams-Ormanda Işık Festivali, çocukları da unutmadı. Minik ziyaretçiler çocuk alanında kendilerine özel kurguların tadını çıkaracak.

Türkiye’ye özel yeni ve özgün içeriğiyle dikkat çeken festivale giriş yapan ziyaretçileri ormanda masalsı bir dünya bekliyor.