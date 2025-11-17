Ormanda kaybolan şahıs İHA destekli arama sonucu sağ olarak bulundu

Bursa’da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan şahıs, ekiplerin İHA destekli çalışmaları sonucu bir köylünün evinde sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesine bağlı Yarhisar köyünde epilepsi hastası olduğu öğrenilen İsmail Kaya (34), dün sabah erken saatlerde mantar toplamak için Bilecik merkeze bağlı Hasandere köyüne gitti. Traktörünü köye yakın bir noktaya bırakan Kaya, ormanlık alana girdikten bir süre sonra rahatsızlandı. Saat 13.30 sıralarında ağabeyini arayarak kendisini iyi hissetmediğini ve telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu söyleyen Kaya’dan bu konuşmanın ardından haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD, arama-kurtarma timleri ve iz takip köpeklerinden oluşan 96 kişilik ekip hemen bölgeye sevk edildi. Engebeli ve yoğun bitki örtüsüne sahip ormanlık alanda aramalar gece boyunca sürdürüldü. Arama çalışmalarının hızlandırılması amacıyla bölgeye İnsansız Hava Aracı (İHA) da gönderildi. Toplam 139 kişiyle hem karadan hem havadan kapsamlı bir tarama gerçekleştirildi. Ekipler Kaya’nın bulunabileceği tüm güzergâhları tek tek incelerken, çevredeki köylerde de araştırma yapıldı. Yoğun çalışmalar sonunda sevindirici haber akşam saatlerinde geldi. İsmail Kaya, Yenişehir ilçesine bağlı Gökçesu köyünde yaşayan Halil Yalçın’ın evinde sağ olarak bulundu.