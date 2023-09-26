Ormanda köfteyle tilki beslediler

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Kazak Gölü Mesire Alanı’nda piknik yapan gençler, ormanda karşılarına çıkan tilkiyi elleriyle besledi. Bu anları şaşırarak izleyen gençler, yaşananları da anbean cep telefonu ile kaydetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kapaklı Kazak Gölü Mesire Alanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak için mesire alanındaki ormanlık alana giden gençlerin yanına bir tilki yanaştı. Tilkinin aç olduğunu fark eden gençler, tilkiye pişirdikleri köfteden ikram etti. Kendi elleriyle tilkiyi besleyen gençler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.