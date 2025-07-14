Ormandan çıkan geyik, telef oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda yaşanan üzücü bir olayda, yola düşen bir geyik telef oldu.

Ormandan çıkan geyik, telef oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda yaşanan üzücü bir olayda, yola düşen bir geyik telef oldu.

Olay, İnegöl’e bağlı kırsal Hocaköy Mahallesindeki ormanlık bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alandan çıkan bir kızıl geyik, henüz belirlenemeyen bir nedenle yola düştü. Yerde hareketsiz halde bulunan geyiğin telef olduğu belirlendi.

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Durumu gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Olay yerine Jandarma komutanlığı ekipleri ile İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekipleri sevk edildi.

Ekipler hayvanı alıp toprak altına gömdü.