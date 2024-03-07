Ormandan kilolarca atık toplandı

İzmit’te bulunan Gökçeören Mahallesi Muhtarlar Ormanı mevkiinde üniversite öğrencilerinin de katıldığı çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte 160 kilogram ambalaj atığı ve 40 kilogram çöp toplandı.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliğinde eğitim gören 28 öğrenci ile Gökçeören Mahallesi Muhtarlar Ormanı mevkiinde çevre temizliği ve atık toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Katılımcılar, bilinçsiz şekilde atılan çöp ve atıkları toplayarak hem bölgeyi temizledi hem de toplanan malzemeleri geri dönüşüme kazandırdı. Çevre temizliği ve atık toplama etkinliğinde 160 kilogram ambalaj atığı ve 40 kilogram çöp toplandı. Ayrıca etkinlikte öğrenciler ile birlikte boş alanların ağaçlandırılması için İzmit Belediyesi tarafından ceviz, fındık, kızılcık ve meşe palamudundan hazırlanan tohum topları doğa ile buluşturuldu.