Ormandan sofraya

Altındağ Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı meyve ormanı, bu yıl da meyvelerini verdi. Toplanan ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Altındağ Belediyesi’nin 2019 yılında ilçeye kazandırdığı Gicik Meyve Ormanı, bu yıl da ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. Ağaçlardan toplanan kilolarca meyve, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında yerini aldı.

Gicik Meyve Ormanı’nın her yıl bereket saçtığını, meyve ağaçlarından kasalar dolusu meyve toplandığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Birkaç yıl önce meyve fidanlarını dikerken, bu fidanların büyüyeceğine, meyve vereceğine, Ankara’ya nefes olacağına inanmıştık. İnancımız boşa çıkmadı. Çok şükür, hayallerimiz gerçek oldu. Ağaçlarımız sevgimizle büyüdü, yıllardır meyvelerini topluyoruz. Sevginin ve emeğin bereketine bu yıl bir kez daha şahit olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Başkan Balcı, "Ağaçlarımıza öyle güzel, öyle sevgiyle baktık ki, her geçen yıl daha fazla vermeye başladılar. Bu yıl ormanımız yine bereket saçtı, şükürler olsun. Şimdi hem meyvelerimizi, hem de sevgimizi ihtiyaç sahibi ailelerimizle paylaşma vakti" ifadelerini kullandı.