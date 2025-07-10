Ormanların renkli sesi alakarga Uludağ'da görüntülendi

Bursa'da mavi tüyleriyle dikkat çeken alakarga, Uludağ ormanlarında görüntünlendi.

Ormanların renkli sesi alakarga Uludağ'da görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Bursa’da mavi tüyleriyle dikkat çeken alakarga, Uludağ ormanlarında görüntünlendi.

Bilimsel adıyla "Garrulus glandarius" olan kargagiller familyasına ait olan alakarga, Uludağ’da kameralara yansıdı. Meşe palamutlarını toprağa gömerek unuttuğu yerlerde yeni meşe ağaçlarının büyümesine katkı sağlayan, anı zamanda böcek ve küçük omurgalıları da tüketerek zararlı popülasyonları dengede tutan alakarga, mavi tüyleriyle dikkat çekti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Orman sansarı fotokapana takıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Uludağ’a yerleştirilen fotokapana ise bir orman sansarı (Martes martes) takıldı. Gece aktif olan ve kemirgenlerle beslenerek ekosistemde denge sağlayan orman sansarı, utangaç yapısı nedeniyle nadiren görülüyor.