Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kurban hayvanlarının kesildiği ormanlık alan çöplüğe döndü. Kapaklı Kazak Gölü’nde kendi imkanlarıyla kesim yapan vatandaşlar, deri ve atıkları ormanlık alana bıraktı.

Kurban Bayramı’nda kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, Kapaklı Kazak Gölü’ne akın etti. Kurbanlık hayvanlarını kendi imkanlarıyla kesen vatandaşlar, kesim sonrası çöplerini ormanlık alanda bıraktı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Kazak Gölü’nde piknik yapmak isteyen vatandaşlar, gördükleri hayvan çöpleri sonrası isyan etti.

Kazak Gölü’ne piknik yapmak için giden bir vatandaş, "Çevre çok kötü kokuyor, her yer kan olmuş durumda. Burası hayvan kesim alanı değil, burası insanların kafasını dinlemek için geldiği bir yer. Biz hayvan çöplerinin bıraktığı kokudan dolayı piknik yapamıyoruz. Bu durumdan şikayetçiyiz" dedi.