Ormanlık alan yine çöplüğe döndü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Kazak Gölü yanındaki ormanlık alan çöplüğe döndü.

Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar Kapaklı Kazak Gölü’ne akın etti. Bayram tatilinin bitmesiyle de tatilcilerin bıraktığı atıklar tepkiye sebep oldu. Kurban kesimleriyle birlikte hayvanlarını kendi imkanlarıyla Kazak Gölü’nde kesen vatandaşların bıraktığı atıklar sebebiyle çöplüğe dönen ormanlık alan, bu sefer de bölgede piknik yapan tatilcilerin bıraktığı çöplerle kirlendi.

Tatil sonrası Kazak Gölü’nde yaşanan kirliliğe sitem eden çevre halkı, tatilcilerin bıraktığı atıkların Kazak Gölü’nde yaşayan canlılar için yaşam tehdidi olmakla birlikte orman yangını gibi doğal afetlere yol açabileceğini dile getirdi.