Ormanlık alanda bulunan çürümüş cesedin kimliği belli oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda çürümüş olarak bulunan cesedin, 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk babası Ferhat Çelik'e (30) ait olduğu öğrenildi. Çelik'in yaklaşık 4 aydır kayıp olarak arandığı bildirildi.

Ormanlık alanda bulunan çürümüş cesedin kimliği belli oldu
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda çürümüş olarak bulunan cesedin, 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk babası Ferhat Çelik’e (30) ait olduğu öğrenildi. Çelik’in yaklaşık 4 aydır kayıp olarak arandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 Eylül günü Suadiye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, dereden su çekmeye giden karı koca tarafından çürümüş ceset bulunmuştu. Cesedin, 3 çocuk babası Ferhat Çelik’e (30) ait olduğu ortaya çıktı. 4 aydır kayıp olarak aranan Çelik’in ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. 3 çocuk babasının cenazesinin, ailesi tarafından teslim alınarak, memleketi Van’da defnedildiği bildirildi.

Çelik’in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.