Ormanlık araziye kaçak hafriyat döken kamyona sürücüsüne 41 bin TL ceza kesildi

Arnavutköy’de ormanlık araziye kapalı kasa kamyonet ile moloz döken kişiye ekiplerin çalışması sonucunda 40 bin TL para cezası kesildi.

Arnavutköy’de dün saat 15.30 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi domuz deresi mevkiinde kapalı kasa kamyonet ile bir şahıs kaçak moloz dökümü yaptı. Kaçak molozun döküldüğünü gören bir vatandaş polise ihbar da bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen şahıs tespit edilerek işlem yapıldı. Araç sürücüsü olduğu tespit edilen G.Ç.’ye toplamda 41 bin TL para cezası kesildi.