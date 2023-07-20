Ormanya'da el emeği ürünler görücüye çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki "Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya’da, kadınların el emeği göz nuru ürünleri satışa sunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, KO-MEK Sepeti ile kadın girişimcinin yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede KO-MEK, yaklaşık 2 bin dönümlük alanda kurulu doğal yaşam parkı Ormanya’nın kapılarını, kadın kooperatifleri ve KO-MEK Sepeti kursiyerlerine açtı. Ormanya’yı ziyaret eden çok sayıda vatandaş, el emeği ürünleri inceleyerek alışveriş yaptı. Alışverişte en fazla el sanatları ürünleri ve bez bebek oyuncaklar ilgi gördü. Ayrıca geri dönüşüm ürünleri de kadın müşteriler tarafından ilgiyle karşılandı. KO-MEK Sepeti kursiyerleri ile Ormanya’da ürünlerini satma imkanı bulan kadın kooperatiflerinin üyeleri ise satışlardan oldukça memnun oldu.